Diyarbakır'da Bulunan Mozaik İçin İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mezar kazısında bulunan yaklaşık 3 m²'lik mozaik için inceleme yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:59
Diyarbakır'da Bulunan Mozaik İçin İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kırsal Özbilek Mahallesi'nde gerçekleştirilen mezar kazısı sırasında büyük bir keşif yapıldı. İş makinesi ile yapılan kazı işlemi esnasında yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ortaya çıktı. Diyarbakır Müze Müdürlüğü, buluntuyla ilgili hemen inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazısı sırasında, iş makinesiyle gerçekleştirilen yüzeysel kazıda mozaik tespit edildi. Mahalle muhtarı Hasan Akduğan, AA muhabirine verdiği demeçte, "iş makinesiyle mezar yeri için kazı yapılırken mozaik tespit ettiklerini" belirtti.

Akduğan, durumu jandarmaya bildirdiklerini ve ardından müze yetkililerinin inceleme yapmak üzere geldiğini ifade etti. Daha sonra kazı alanının üzerinin kapatıldığını ve güvenlik güçlerince korunduğunu vurguladı.

Mozağin ortaya çıkan kısmının yaklaşık 3 metrekare olduğunu söyleyen Akduğan, "Gerisi kazı yapıldıktan sonra belli olacak. Mozaik daha geniş bir alanda olabilir. Yaklaşık 30 yıl önce burada da mozaik parçaları bulmuştuk. Kepçe burada çalışma yaparken tek parça halinde mozaik görünce bunun sıradan bir şey olmadığını anladık" dedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ile ilgili Diyarbakır Müze Müdürlüğünce inceleme yapıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ile ilgili Diyarbakır Müze Müdürlüğünce inceleme yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar