Diyarbakır'da Bulunan Mozaik İçin İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kırsal Özbilek Mahallesi'nde gerçekleştirilen mezar kazısı sırasında büyük bir keşif yapıldı. İş makinesi ile yapılan kazı işlemi esnasında yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ortaya çıktı. Diyarbakır Müze Müdürlüğü, buluntuyla ilgili hemen inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazısı sırasında, iş makinesiyle gerçekleştirilen yüzeysel kazıda mozaik tespit edildi. Mahalle muhtarı Hasan Akduğan, AA muhabirine verdiği demeçte, "iş makinesiyle mezar yeri için kazı yapılırken mozaik tespit ettiklerini" belirtti.

Akduğan, durumu jandarmaya bildirdiklerini ve ardından müze yetkililerinin inceleme yapmak üzere geldiğini ifade etti. Daha sonra kazı alanının üzerinin kapatıldığını ve güvenlik güçlerince korunduğunu vurguladı.

Mozağin ortaya çıkan kısmının yaklaşık 3 metrekare olduğunu söyleyen Akduğan, "Gerisi kazı yapıldıktan sonra belli olacak. Mozaik daha geniş bir alanda olabilir. Yaklaşık 30 yıl önce burada da mozaik parçaları bulmuştuk. Kepçe burada çalışma yaparken tek parça halinde mozaik görünce bunun sıradan bir şey olmadığını anladık" dedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ile ilgili Diyarbakır Müze Müdürlüğünce inceleme yapıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ile ilgili Diyarbakır Müze Müdürlüğünce inceleme yapıldı.