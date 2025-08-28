Diyarbakır'da Esnafın Müdahalesiyle Kurtarılan 9 Yaşındaki Çocuk — O Anlar Kamerada

Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi, Lise 1. Sokak'ta dün meydana gelen olayda, esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan bir şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğu çekiştirip ağzını kapatarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti.

Esnafın Müdahalesi

Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtulup olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliye neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı; arbede sonrası şüpheli kaçtı, Arslan'ın iki parmağı incindi.

Tanık ve Şüpheli İfadesi

Ahmet Arslan, 5 yıldır aynı sokakta esnaf olduğunu belirterek olay anını şöyle anlattı: "Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı."

Ailenin Tepkisi ve Polis Soruşturması

Olayı öğrenen ailenin, polise şikayette bulunduğu ve daha sonra çocuğuyla birlikte Ahmet Arslan'ı ziyaret ederek teşekkür ettiği bildirildi. Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın müdahalesi, arbedenin yaşanması ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arslan, sağlık durumu için hastaneye gidip tedavisini yaptırdığını belirterek, "Aile çocuğuyla beraber teşekkür etmek için beni ziyarete geldi. Ben de çok sevindim. Bir yandan gurur duydum bir yandan da üzüldüm. İnşallah emniyet güçlerimizin bir an önce o şüpheliyi yakalar. İnsanlardan da rica ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

