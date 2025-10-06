Diyarbakır'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması: Gençlere Girişimcilik Çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GYD işbirliğiyle Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Girişimci Kütüphanesi" buluşmasında gençlerin potansiyeli ve girişimcilik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:57
Diyarbakır'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması: Gençlere Girişimcilik Çağrısı

Diyarbakır'da "Girişimci Kütüphanesi" buluşması düzenlendi

Kayapınar'da gençlere girişimcilik mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Girişimci Kütüphanesi" buluşması, Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlendi. Etkinlik, kent gençliği ve girişimcilik kültürünü güçlendirmeye odaklandı.

Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin açılış konuşmasında ilçenin eğitim potansiyeline dikkat çekti: "242 okul 120 bin genci" barındıran bir ilçede olduklarını belirten Bilgin, Diyarbakır'ın "33 medeniyete" ev sahipliği yaptığını vurguladı ve kentin tarih boyunca kültür, medeniyet ve bilim alanlarında girişimcilik örnekleri sergilediğini ifade etti.

Ömer Bilgin konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "İnşallah buradaki konuşmacılardan yarına dair heybelerinize koyacağınız çok güzel görüşleriniz ve umutlarınız olur. Burada filizlenen düşünceler ilçemize, Diyarbakır'a ve ülkemize faydalı olur."

GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir ise Diyarbakır'da gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taşdemir, kütüphaneleri "fikirlerin doğduğu, hayallerin yeşerdiği, geleceğin temellerinin atıldığı yerler" olarak tanımladı ve girişimciliğin içten doğduğunu vurguladı.

İbrahim Anıl Taşdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hayal kurarsın, o hayalin peşinden cesaretle gidersin, sonunda dünyayı değiştirirsin. Amacımız yalnızca girişimciliği konuşmak değil, gençlerin potansiyelini, yaratıcılığını ve cesaretini ortaya çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki Diyarbakır'ın gençleri sadece bu şehrin değil, bu ülkenin geleceğini inşa edecek. Bu topraklar binlerce yıldır bilginin, üretimin, ticaretin merkezi oldu. Artık o ruhu dijital dünyaya, teknolojiye, sürdürülebilir fikirlere taşıma zamanı."

Taşdemir, başarıya ulaşan girişimcilerin de bir zamanlar hayal kurduklarını, risk aldıklarını ve vazgeçmediklerini anlatarak gençlere şu öğüdü verdi: "Denemekten korkmamak, vazgeçmemek, inancını diri tutmak. Hayalleriniz büyük olabilir, yollar bazen zorlu olabilir ama unutmayın, her büyük hikaye, küçük bir adımla başlar."

Etkinlik, iş insanları, girişimciler ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı panellerle devam etti. Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle...

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle "Girişimci Kütüphanesi" buluşması gerçekleştirildi. Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin (sol 4), İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin (ortada) ve GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir (sol 3) de katıldı.

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle...

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
2
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza