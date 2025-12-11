DOLAR
Diyarbakır'da Kamyonete Çarpma: Yola Saçılan Tüpler Patlamadı, 1 Yaralı

Yenişehir Dökmetaş'ta kamyonete arkadan çarpan otomobilin yola saçtığı onlarca tüpün patlamaması faciayı önledi; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:11
Diyarbakır'da Kamyonete Çarpma: Yola Saçılan Tüpler Patlamadı, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Kamyonete Çarpma: Yola Saçılan Tüpler Patlamadı, 1 Yaralı

Kaza ve müdahale detayları

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dökmetaş mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil, içinde onlarca tüp bulunan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tüpler yola savruldu.

Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Tüplerin patlamaması, olası büyük bir faciayı engelledi.

Kazada 1 kişi yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüpler, ekiplerin kontrolü altında kontrollü olarak kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

