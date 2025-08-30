DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.468.969,65 -1,03%

Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolunda minibüs devrildi: 2 ölü, 14 yaralı. Yaralılardan birinin durumu ciddi, Vali Murat Zorluoğlu taziye mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:07
Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Güncelleme: Ölü sayısı güncellendi, Vali Murat Zorluoğlu'nun paylaşımı eklendi

Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venedik Film Festivali'nde Lido'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
2
Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı
3
Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç, 30 Motosiklet Hasarlandı
4
Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Tekirdağ'da 30 Ağustos'ta TCG Enez Ziyarete Açıldı
6
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta