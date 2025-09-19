Diyarbakır'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Karaçalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 8 öğrenci ve servis sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'da, Diyarbakır-Hani kara yolu kırsalındaki Karaçalı Mahallesi mevkiinde bir otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada toplam 9 kişi yaralandı.

Ramazan Taşlıtepe idaresindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsü ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpışması sonucu minibüsteki 8 öğrenci ile servis sürücüsü yaralandı.

Kaza bildirimine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelere götürülen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da otomobil ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı.