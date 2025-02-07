Diyarbakır'da TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni Gerçekleşti

Diyarbakır'da TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni Yapıldı

Diyarbakır'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, TDV Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, merkez Yenişehir ilçesindeki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde katılımcılara hitap etti.

Eğitim Yardımları ve İyilik Projeleri

Balkan, konuşmasında, Türkiye ve dünya genelinde başta yetimler olmak üzere öğrencilere çeşitli konularda eğitim yardımı sunduklarını ifade etti. Vakfın 149 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Balkan, "Dünyanın pek çok yerinde özlemle beklenen bir vakıf haline geldik" dedi.

Bağışlarla Gerçekleşen İyilikler

Balkan, TDV'nin dünya genelinde iyiliğin öncüsü konumuna geldiğini vurgulayarak, bu başarıların vatandaşların katkılarıyla sağlandığını dile getirdi. "Geçen yıl 78 ülkede, 348 noktada kurban kestik. 750 bin 52 vekaleten hisse kurban kestik ve bunları dağıttık" diye ekledi.

“Her Camimizin, Her Kur'an Kursumuzun Bir Yetimi Olsun” Projesi

Balkan, yeni projeleri hakkında bilgi vererek, "Her Camimizin, Her Kur'an Kursumuzun Bir Yetimi Olsun Projesi"ni hayata geçireceklerini açıkladı. Bu proje ile dünyada sahipsiz yetim bırakmama hedefinde olduklarının altını çizdi.

Katılımcılara Teşekkür

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Bahadır Opus da törene katılan öğrencilere teşekkür etti. Kentte 35 ilden toplam 130 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kamp, hediye ve plaket takdimi ile son buldu.

Diyarbakır'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni düzenlendi.