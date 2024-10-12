Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in Vefatının 100. Yılı Konferansı

Diyarbakır'da Ziya Gökalp Konferansı Düzenlendi

Diyarbakır, Türkiye - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, Ziya Gökalp'in Türk düşüncesine olan katkılarının önemini vurguladı. "Ziya Gökalp'in Türk düşüncesinde, sosyolojisinde, fikir ve edebiyat hayatında çok mühim bir yeri vardır," diyen Şahin, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar olan süre boyunca Gökalp'in fikirlerinin Türk milli eğitimine ve sosyolojisine derin etkiler yarattığını belirtti.

Konferansın Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleşen etkinlik, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlendi. Konferansa katılan Şahin, Ziya Gökalp’in doğum yeri olan Diyarbakır’ın onun düşünce dünyasına katkı sağladığını ifade ederek, "Bizi bu etkinlikte bir araya getiren etken, Ziya Gökalp'in fikirleri ve yaşamıdır" dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da Ziya Gökalp’in Türk diline olan hassasiyetini vurgulayarak, "Ziya Gökalp, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün medeniyet programında çok büyük bir tesir bırakmıştır" ifadelerini kullandı. Eronat, Gökalp'in 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' adlı eserinin bugünkü kültürel değerlere de ışık tuttuğunu belirtti.

Sergi ve Etkinlikler

Etkinlik kapsamında, Ziya Gökalp'in yaşamı ve eserleri ile ilgili belgelerin sergilendiği bir sergi de açıldı. Bu sergi, katılımcılara Ziya Gökalp’in düşünce dünyasına daha yakından bakma fırsatı sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin (solda), konferansta bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin (solda), konferansta bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin (solda), konferansta bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin (solda), konferansta bir konuşma yaptı.