Diyarbakır Eğil'de Beyaz Evler 'Bodrum'u Andırıyor

Doğu'nun beyaz sokakları dikkat çekiyor

Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki evlerin tek plan halinde beyaz renge boyanması, görüntüsüyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrumu anımsatıyor. Bölgedeki sokakların desenli çalışmalarla süslenmesi, ilçeye tatil beldelerindeki estetiği çağrıştıran bir görünüm kazandırıyor.

Eğil’in zengin tarihi mirası

22 bin 346 kişi nüfusa sahip olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler, Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe olarak biliniyor. İlçede, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor.

Belediye Başkanı: Boyama çalışmaları ve ziyaretçi potansiyeli

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şirin bir ilçe olduğunu belirterek, şirinliğinin bu beyaz evlerden ve yapılan çalışmalardan kaynaklandığını söyledi. Başkan Seydaoğlu, "Bizden önceki dönemlerde evlerin tamamı beyaza boyanmıştı. Birde sokak boyamaları vardı, bu kadar yoğunlukta değildi. Biz göreve geldikten sonra boyama faaliyetlerini biraz daha artırdık. Eğil, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa birebir kabirlerinin olduğu mübarek bir ilçe. İnanç turizmi anlamında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmakta. Bazen bu sayı artmakta" dedi.

