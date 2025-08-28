DOLAR
Diyarbakır Lice'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Örtülü Mahallesi'nde çıkan meşe ormanındaki yangına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 ve jandarma müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:12
Olayın Detayları ve Müdahale

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Örtülü Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma yer alıyor.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması ve kontrol altına alınması için jandarma helikopteriyle havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesi sürüyor.

