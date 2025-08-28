Diyarbakır Lice'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Olayın Detayları ve Müdahale
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Örtülü Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma yer alıyor.
Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması ve kontrol altına alınması için jandarma helikopteriyle havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesi sürüyor.