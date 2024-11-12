DMM'den Dolandırıcılık Uyarısı: 4938 Sayılı Kanun Paylaşımlarına Dikkat!

Dolandırıcılık Faaliyetlerine Dikkat!

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Hazine ile Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak bu yanlış bilgilendirmenin yapıldığını belirtti. Açıklamada, bu tür paylaşımların dolandırıcılık amacıyla oluşturulduğu ve kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Resmi açıklamada ayrıca, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi. Resmi kurumların bildirimleri dışında yapılacak olan her türlü iddia ve habere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.