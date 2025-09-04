DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

DMM: İsrailli bakana suikast haberinde Türkiye iddiası 'dezenformasyon'

DMM, İsrailli bakana yönelik suikast haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin maksatlı dezenformasyon olduğunu ve iddianın 8 ay önceki olaya dayandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:10
DMM: İsrailli bakana suikast haberinde Türkiye iddiası 'dezenformasyon'

DMM: İsrailli bakana suikast haberinde Türkiye iddiası 'dezenformasyon'

Açıklama: İddia maksatlı ve eski olayla bağlantılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail medyasında yer alan ve bir İsrailli bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin maksatlı dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür."

Açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği vurgulandı. Ayrıca yakalanan şahısların Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanlarının Kızılhaç yetkililerince teyit edildiği kaydedildi.

DMM, söz konusu haberin asıl amacının uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve böylece Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermek olduğunu belirtti.

Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı
5
Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor
6
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı