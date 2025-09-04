DMM: İsrailli bakana suikast haberinde Türkiye iddiası 'dezenformasyon'

Açıklama: İddia maksatlı ve eski olayla bağlantılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail medyasında yer alan ve bir İsrailli bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin maksatlı dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür."

Açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği vurgulandı. Ayrıca yakalanan şahısların Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanlarının Kızılhaç yetkililerince teyit edildiği kaydedildi.

DMM, söz konusu haberin asıl amacının uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve böylece Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermek olduğunu belirtti.

Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur.