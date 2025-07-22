Doğu Akdeniz'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı

Doğu Akdeniz bölgesinde, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "aşırı sıcak" uyarısı yapılan bu kentlerde, yaşanan yüksek sıcaklık günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Adana'da, nem oranının %50 olduğu kaydedildi. Hava sıcaklığının 38 derece, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi geçmesi nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlar adeta bomboş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşlar, mesire alanlarındaki gölgelik bölgelerde ve ağaçların altında vakit geçirmeyi tercih etti. Ancak yasaklara rağmen bazı çocuklar ve gençler, sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Mersin'de ise öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 43 dereceye kadar ulaştı ve nem oranı %89'a çıktı. Bu durum, kentte sosyalleşmeyi oldukça azalttı; sahil ve meydanlar sessiz kaldı. Bazı vatandaşlar ağaçların altında dinlenirken, bazıları Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde denize girdi.

Hatay'da da hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, nem oranı %67 oldu. Sıcak havadan bunalan Antakyalılar, Tahtaköprü Mesire Alanı'nda piknik yaparak derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Son olarak, Osmaniye'de hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar çıktığı ve nem oranının %50 olduğu bildirildi. Şehir genelinde birçok cadde ve sokak boş kalırken, doğayla vakit geçirmek isteyenler Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı Şelalesi'nde yoğunluktan oluştu. Bazı vatandaşlar su kenarında piknik yaparken, bazıları çayda serinledi.

Mersin'de öğle saatlerinde 43 derece ölçülen hava sıcaklığı ile yüzde 89'e ulaşan nem oranı hayatı olumsuz etkiledi. Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki sahillerden denize girenler serinlemeye çalıştı.

Mersin'de öğle saatlerinde 43 derece ölçülen hava sıcaklığı ile yüzde 89'e ulaşan nem oranı hayatı olumsuz etkiledi. Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki sahillerden denize girenler serinlemeye çalıştı.