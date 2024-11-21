Doğu Hattı Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı

Doğu Hattı Demir Yolu Projesi'nin Temeli Tororo'da Atıldı

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi tarafından Uganda'da gerçekleştirilecek olan Malaba-Kampala (Doğu Hattı) Demir Yolu Projesi'nin temeli, düzenlenen bir törenle atıldı. Uganda Demir Yolları ile Yapı Merkezi İnşaat arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda inşa edilecek olan 273 kilometrelik demir yolunun temeli, ülkenin doğusundaki Tororo'da atıldı.

Törene Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Erdem Arıoğlu ve Genel Müdürü Mustafa Kopuz de katıldı.

Ulaşım ve Ticaret Alanında Yenilikler

Uganda Cumhurbaşkanı Museveni, projenin gerçekleştirilmesiyle şehirlerdeki trafiğin azalacağına ve ulaşımın kolaylaşacağına dikkat çekti. Museveni, demir yolunun faaliyete geçmesiyle ticaretin canlanacağını vurgulayarak “Halihazırda hizmette olan tren, çok sayıda insan tarafından kullanılmaktadır. Şu anda trenle 14 gün süren seyahat süresi, Yapı Merkezi'nin yapacağı hat sayesinde 24 saate inecek. Gecikmeler çözüldükçe, ticaret yapma maliyetleri de azalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ak, Yapı Merkezi'nin projeyi zamanında tamamlayacağına olan inancını dile getirirken, Arıoğlu, demir yolu inşaatındaki 50 yıllık deneyimlerini bu projeye yansıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, “Burada yalnızca bu ikonik projenin lansmanı için değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek dönüşüm niteliğindeki bir projeyi kutlamak için toplandık.” dedi.

Projenin Detayları ve Önemli Bilgiler

14 Ekim'de Uganda'nın yanı sıra Doğu Afrika için stratejik öneme sahip Doğu Hattı Demir Yolu'nun yapımına yönelik sözleşme imzalayan Yapı Merkezi İnşaat, projenin maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu açıkladı. İnşaatın Kasım ayında başlayacağı belirtildi.

Projenin tamamlanma süresi 48 ay olup, 273 kilometrelik demir yolunda 2 büyük, 4 orta boyutlu istasyon, 3 yük terminali ve 1'i ağır bakımlar için olmak üzere 3 entegre bakım onarım tesisi yer alacak. Uganda'yı Kenya ile bağlayacak bu proje, yıllık 25 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezinin Uganda'da inşa edeceği Malaba-Kampala (Doğu Hattı) Demir Yolu Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezinin Uganda'da inşa edeceği Malaba-Kampala (Doğu Hattı) Demir Yolu Projesi'nin temeli törenle atıldı.