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Doğu Karadeniz İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Trabzon, Artvin ve Rize çevresinde akşam saatlerinde sağanak yağışların yoğunlaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:59
Doğu Karadeniz İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Doğu Karadeniz bölgesinde devam eden yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trabzon ile Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvet kazanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak, yer yer çok şiddetli hale geleceği öngörülüyor.

Bölgedeki kuvvetli yağışların, pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.

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