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Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında birçok Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:14
Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Doğu Kudüs'te Artan Gerilim

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda, 78 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA, Filistin'in Kudüs Belediyesi tarafından yayımlanan raporda bu trajik bilgiyi aktardı.

Gözaltılar ve Baskılar

Rapora göre, bu süreçte 1,791 Filistinli gözaltına alındı. Ayrıca, son bir yıl içinde, 50,745 İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların kaydedildiği belirtildi.

Tarihî Mahallelerde Zorla Göç

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün tarihi mahalleleri olan Şeyh Cerrah ve Silvan'da, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik ciddi baskılar yaşanmaktadır. İsrail'in, Filistinlilerin yerlerinden edilerek bu alanlara İsraillileri yerleştirme çabası da raporda vurgulanmaktadır.

Yıkımlar ve Ekonomik Abluka

Yine aynı rapora göre, 340 yapı yıkım saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırıların sistematik bir artış gösterdiği ifade edilmektedir. İşgal altındaki Kudüs sakinleri, İsrail'in uyguladığı keyfi kısıtlamalar sebebiyle ağır bir ekonomik abluka ile karşı karşıya kalmıştır.

Artan Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış gözlemlenmektedir. Bu süre zarfında, 160'ı çocuk olmak üzere toplam 744 Filistinli, İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetmiştir.

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