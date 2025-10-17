Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç Sempozyumu Saraybosna'da Başladı

Açılış ve belgesel gösterimi

Erciyes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) işbirliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç Sempozyumu" açılışı yapıldı.

Açılış, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Programda Aliya İzetbegoviç'in hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

Hulusi Akar: Savaş yılları ve çocukların durumu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, açılıştaki konuşmasında Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaş yıllarını duygulu şekilde andı ve en çok çocukların kendisini etkilediğini söyledi.

Akar, İzetbegoviç'in fikirlerinin yaşadığını vurgulayarak Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada görev yıllarında mülteci kamplarını sürekli ziyaret ettiğini belirtti ve çocukların durumuyla yakından ilgilendiklerini aktardı.

Akar, çocukların sözlerini aktardı: "Rüyamda annemi, babamı gördüm."

Akar sözlerine şöyle devam etti: "Zor günler yaşadık orada, çok çalışmak lazım. Uluslararası kurumlar önemli, bunlar olmadan olmaz. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği olacak, burada bir sorun yok. Fakat onlara bel bağlayarak, onlara güvenerek, onlara dayanarak herhangi bir şekilde özgürlüğü, adaleti sağlamanın mümkün olmadığını görmemiz lazım. Dün Kıbrıs'ta, Bosna'da şimdi Gazze'de yaşanan olaylar bunları anlatıyor bize. Cumhurbaşkanımız yıllardan beri 'Dünya 5'ten büyüktür.' derken, bu adaletsiz yapıya olan isyanı söylüyor."

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzetbegoviç'in yüklediği sorumluluğa işaret ederek, Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda Boşnak kardeşlerle beraber hareket ettiklerini söyledi. Geçmişten ibret alındığını, adalet ve hakkın istendiğini belirtti.

Gençlere yakın tarihi anlatmanın önemine değinen Akar, Halil Brzina ile ilgili anısını aktararak Brzina'nın "Hiçbir sivile, hiçbir silahsız insana, hiçbir tarihi, dini yapıya zarar vermeyeceksiniz." sözüne işaret etti. Akar, 1993'ün savaşın en yoğun günleri olduğunu, buna rağmen İzetbegoviç'in direktifleri doğrultusunda kimseye zarar verilmediğini vurguladı.

Tarihten alınan dersler ve diğer konuşmacılar

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, İzetbegoviç ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerinin özünde benzer değerlere dayandığını söyledi. Özgen, iki liderin adalet, haysiyet ve özgürlük temelindeki duruşlarını şu sözlerle özetledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.' derken, Aliye İzetbegoviç de, 'Büyük Allah'a yemin ederim ki biz köle olmayacağız.' diyordu."

İzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovic, babasını anlamlı bir şekilde andıkları için Türkiye'den gelen herkese teşekkür etti. Berberovic, babasının hayatının bir mücadeleyle geçtiğini belirterek, "Onun savunduğu değerler, özgürlük, adalet, doğruluk ve hoşgörüyü yaşatmanın en iyi yolunun bu tür etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Hepimizin, özellikle de Bosna Hersek'in geleceği için ülkemiz için en zor anlarda bile bu ideallerden asla vazgeçmeyen bir insanı hatırlamamız gerekiyor." dedi.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, İzetbegoviç'in kurucu lider olarak hatırlandığını belirtti ve IUS'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzetbegoviç'e verdiği söz sonucunda kurulduğunu anlattı: "Sempozyum da bu çabanın bir parçasıdır. Bu anlamlı etkinliğe ortaklık etmekten büyük onur duyuyoruz."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İzetbegoviç'in adaletin, inancın ve insan onurunun sesi olduğunu, düşüncelerinin her çağda anlam kazandığını vurguladı. Altun, İzetbegoviç'in en zor zamanlarda bile insan onuruna bağlı kaldığını, düşüncelerinin adalet ve haysiyet arayışındaki insanlara yol gösterdiğini söyledi.

Programın kapanışı ve destekçiler

Türk Tarih Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Aliya İzetbegoviç Vakfının destek verdiği programda emeği geçenlere konuşmaların ardından hediye ve plaket takdim edildi.

Yarın sona erecek sempozyumda alanında uzman akademisyenler, Aliya İzetbegoviç'in hayatı, mücadelesi ve fikirlerini anlatan sunumlarını gerçekleştirecek.

