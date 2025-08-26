Doğuşkan Yazıcı 'Gönderilemeyecek Mektup'u Bakan Göktaş'a takdim etti

23 yaşındaki Rizeli Doğuşkan Yazıcı, devlet himayesinde geçen yaşam öyküsünü anlattığı "Gönderilemeyecek Mektup" adlı kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Rize programı kapsamında genç yazarla bir araya geldi.

Buluşmada duygusal vurgular

Görüşmede devletin şefkatli elinde büyümenin kendisi için ne anlama geldiğini anlatan Yazıcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuk yaşlardan itibaren kaldığım yurtlarda, devletin sıcacık elini tutmak ve çalışanların bize aile olması çok önemliydi. Çocuk evlerinde bakıcı annelerin ve sorumlu öğretmenlerin bize gösterdiği sevgi ve sıcaklık, çocukluğumun eksik kalan parçalarını bir nebze de olsa tamamladı. Devletimiz, bizim gerçek ailemiz oldu. Bize bu imkanları sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz bakanımıza ve devlet yetkililerimize çok teşekkür ederim. Devletimizin bizim üzerimizde çok emeği var."

Kitabın amacı ve mesajı

Yazıcı, kitabını sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdığını belirterek, duygularını şöyle aktardı:

"Bu kitabı, sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O sessiz yatakhanelerde geceyi bekleyen, bir yabancının içten anneliği ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışıyla hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Ben, bu hikayeyi içimde yıllarca taşıdım. Şimdi yalnızca kendim için değil, benim gibi büyüyen, aynı odalarda susan ama içinde kocaman hayaller saklayan tüm çocuklar için anlattım. Çünkü biliyorum ki, her çocuk bir yuvada doğmaz. Ama her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, o sevgiyi arayanlara bir umut, bulanlara bir teşekkür, hala bekleyenlere bir cesaret olsun istedim. Sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen, devletin korumasında yetişen çocuklar için bu hikaye, sadece bir umut değil, aynı zamanda bir kanıttır."

Bakan Göktaş'tan kutlama ve davet

Göktaş da Doğuşkan Yazıcı'yı hayata tutunma mücadelesi ve başarıları nedeniyle tebrik etti. Bakanın görüşmede paylaştığı değerlendirme şu şekilde:

"Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan'ın hayat hikayesi, aynı durumdaki çocuklarımız için en güzel örnek. Hem kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş, tahsilini tamamlayıp mutlu yuvasını kurmuş. Şimdi de edebiyat dünyasına güzel bir eser kazandırmış. Genç yazarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Görüşmede ayrıca, evlenip yuva kuran Yazıcı'dan üç çocuk sözü alan Göktaş, genç yazarı gençlerle yapılacak programlara davet etti.

