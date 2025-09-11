Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında

Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, İsrail’in Doha’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırıyı kınadı. Göksu, saldırının Katar’ın güvenliğini, arabuluculuk rolünü ve bölgesel istikrarı hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Göksu'nun açıklaması

"Bu saldırı, bölgeyi kasten istikrarsızlaştırmaya yönelik başarısız bir adımdır ve Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanındadır." ifadesini kullanan Büyükelçi, İsrail’in ateşkesi reddederek arabuluculuk çabalarını boşa çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Gazze’de ateşkes önerisi üzerinde çalışan Hamas heyetinin arabulucu ülke olan Katar'da hedef alınması, İsrail’in bu konudaki tavrını bir kez daha açıkça göstermiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin tepkisi ve duruşu

Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırıyı uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olarak nitelendirdiğini hatırlattı ve Türkiye’nin stratejik ortağı Katar’ın yanında tüm gücüyle duracağını vurguladı.

Göksu ayrıca, "İsrail gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıyla bölgede istikrarsızlığı derinleştirme niyetini açıkça ortaya koymaktadır." dedi ve terörü devlet politikası haline getirenlerin amaçlarına asla ulaşamayacağını belirtti.

Türkiye’nin Gazze’de İsrail’in saldırılarına karşı kararlı tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Göksu, "Bedeli ne olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin bilgiler

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.