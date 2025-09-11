Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında

Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, İsrail’in Doha’daki Hamas heyetine düzenlediği saldırıyı kınayarak Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:01
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında

Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, İsrail’in Doha’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırıyı kınadı. Göksu, saldırının Katar’ın güvenliğini, arabuluculuk rolünü ve bölgesel istikrarı hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Göksu'nun açıklaması

"Bu saldırı, bölgeyi kasten istikrarsızlaştırmaya yönelik başarısız bir adımdır ve Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanındadır." ifadesini kullanan Büyükelçi, İsrail’in ateşkesi reddederek arabuluculuk çabalarını boşa çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Gazze’de ateşkes önerisi üzerinde çalışan Hamas heyetinin arabulucu ülke olan Katar'da hedef alınması, İsrail’in bu konudaki tavrını bir kez daha açıkça göstermiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin tepkisi ve duruşu

Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırıyı uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olarak nitelendirdiğini hatırlattı ve Türkiye’nin stratejik ortağı Katar’ın yanında tüm gücüyle duracağını vurguladı.

Göksu ayrıca, "İsrail gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıyla bölgede istikrarsızlığı derinleştirme niyetini açıkça ortaya koymaktadır." dedi ve terörü devlet politikası haline getirenlerin amaçlarına asla ulaşamayacağını belirtti.

Türkiye’nin Gazze’de İsrail’in saldırılarına karşı kararlı tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Göksu, "Bedeli ne olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin bilgiler

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te