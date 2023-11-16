Dört gözle emeklilik bekleyenler dikkat! 44-45-46-47 yaş ile emeklilik artık hayal değil

Erken yaşta emeklilik imkanı doğmaktadır. Erken yaşta nasıl emekli olunur? İşte tüm detaylar haberimizde.

Dört gözle emeklilik bekleyenler dikkat! 44-45-46-47 yaş ile emeklilik artık hayal değil
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Erken emeklilik isteyenleri sevindirecek haber geldi. 45, 46, 47 yaşlarında emekli olabilirsiniz? Bu yaşlarda nasıl emekli olunabilir? Merak edilen detaylar haberimizde.

ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Erken emeklilik düşünen vatandaşları sevindirecek haber geldi. Staj ve çıraklık dönemini borçlanarak değerlendiren vatandaşlar 45, 46, 47 yaşlarında emekli olabilecekler.maaş

Çıraklık, staj sigortası sebebi ile emekli olamayanlar için gerekli düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır.

Avukatlar sigortasız ilk 6 ay mahkeme, diğer 6 ay avukat yanında çalışarak 1 yıl staj yapmaktadır. Bunu gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesiyle kuruma başvurması halinde borçlandırma yapılmaktadır. İstenilen süre borçlandırılmaktadır.

Staj yapan anneler için de güzel haber geldi. Staj, çıraklık sonrasında çocuk sahibi olanlar borçlandırma yapabilecekler. Eğer öncesinde anne olduysa borçlanma yapıldığında sigorta başlangıcı geri bir tarihe çekilir.

'Fiili hizmet süre zammı' olarak adlandırılan ağır iş şartları altında çalışan vatandaşları desteklemek üzere yapılan çalışmalardır. 360 gün çalışma karşılığında ek gün kazanılmaktadır. Ek hizmet süresi en yüksek 5 yıl olabilmektedir. Eklenen süre emeklilikte yaştan düşürülmektedir. Yer altı işçilerinde süre sınırlaması olmayabilir. İşçi statüsünde 4A veya memur 4C'de yer alan çalışanlar bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

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