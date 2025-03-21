Down Sendromlu Bireyler ve Aileleri Kapsamlı Destek Talep Ediyor

Down sendromlu bireyler ve aileleri, sosyal destek ve bilinçlendirme çağrısında bulunarak eğitim, sağlık ve haklar için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:07
Down Sendromlu Bireyler ve Aileleri Kapsamlı Destek Talep Ediyor

Down Sendromlu Bireyler ve Ailelerinin Talepleri Artıyor

Mehmet Kara - Türkiye'de Down sendromlu bireyler ve aileleri, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal hayata dair yaşadıkları zorlukların çözümünü talep ederek toplumsal bilinçlenmenin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bireyler ve aileleri, karşılaştıkları sorunları AA muhabirine aktardı. Down sendromlu Başar Gülçiçek'in annesi Gül Kızılyel Gülçiçek, sağlık sigortası konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Gülçiçek, "Çocuğumu özel sigorta yaptırmak istedim. Bir sigorta acentasına gittim. Orada benim çocuğum Down sendromlu olduğu için yapamayacaklarını söylediler. Ben gerçekten çok üzüldüm. Benim çocuğum da bir birey. Topluma karışması lazım; benim çocuğum engelli değil, sadece bir kromozom fazlalığı var," şeklinde konuştu.

Ayrıca, çevresindeki bazı insanların tutumundan etkilendiklerini belirten Gülçiçek, "Yolda yaşadığımız sıkıntılar, insanlar çocuklarını bizim çocuklarımızın yanından çekiyor. Lütfen insanlarımız bilinçli olsun," dedi.

Haklar ve Eşitlik Talebi

Down sendromlu Başar Gülçiçek de haklarına sahip çıkmak için çağrıda bulundu: "Oy kullanmak, eşit hak kazanmak ve çalışmak istiyorum. İşverenlere sesleniyorum; iş verin, hak verin!"

Down sendromlu bir kızı olan Gamze Arapoğlu, eğitim sisteminin daha kapsamlı olmasını talep ederek, "Kızım Şevval okumayı öğrendi. Okul hayatında başarılı oldu. Özellikle hayat boyu eğitim istiyoruz ki bu çocuklar yapabiliyor," şeklinde ifade etti.

Şevval Arapoğlu da, "Devletimden ömür boyu eğitim ve eşit haklar istiyoruz," diyerek taleplerini yineledi.

Ailelerin Eğitim ve Sosyal Haklar Üzerine Yaşadığı Zorluklar

Zehra Karatlı, Down sendromlu çocuğunu anaokuluna kabul ettirmek için çok fazla zorluk yaşadığını belirtti. "Belki de semtimizdeki bütün anaokullarını gezdim ama çok zor kabul ettirdim. Bizim çocuklara göre bir eğitim sistemi kurulmalı," şeklinde konuştu.

Melek Özçelik ise sosyal haklarda ciddi ayrımcılıklara maruz kaldıklarını ifade etti: "Eğitimlerimizin ömür boyu olmasını istiyoruz. Su sporlarına veya müzik eğitimlerine katılımlarında bile engellerle karşılaşıyoruz. Bizim engellerimizi kaldırın; çocuklarımıza fırsat verildiğinde harikalar yaratabilirler."

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!
3
İzmir'de 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasaklandı
4
Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar
5
Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
6
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
7
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor