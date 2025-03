Down Sendromlu Bireyler ve Aileleri Kapsamlı Destek Talep Ediyor

Down Sendromlu Bireyler ve Ailelerinin Talepleri Artıyor

Mehmet Kara - Türkiye'de Down sendromlu bireyler ve aileleri, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal hayata dair yaşadıkları zorlukların çözümünü talep ederek toplumsal bilinçlenmenin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bireyler ve aileleri, karşılaştıkları sorunları AA muhabirine aktardı. Down sendromlu Başar Gülçiçek'in annesi Gül Kızılyel Gülçiçek, sağlık sigortası konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Gülçiçek, "Çocuğumu özel sigorta yaptırmak istedim. Bir sigorta acentasına gittim. Orada benim çocuğum Down sendromlu olduğu için yapamayacaklarını söylediler. Ben gerçekten çok üzüldüm. Benim çocuğum da bir birey. Topluma karışması lazım; benim çocuğum engelli değil, sadece bir kromozom fazlalığı var," şeklinde konuştu.

Ayrıca, çevresindeki bazı insanların tutumundan etkilendiklerini belirten Gülçiçek, "Yolda yaşadığımız sıkıntılar, insanlar çocuklarını bizim çocuklarımızın yanından çekiyor. Lütfen insanlarımız bilinçli olsun," dedi.

Haklar ve Eşitlik Talebi

Down sendromlu Başar Gülçiçek de haklarına sahip çıkmak için çağrıda bulundu: "Oy kullanmak, eşit hak kazanmak ve çalışmak istiyorum. İşverenlere sesleniyorum; iş verin, hak verin!"

Down sendromlu bir kızı olan Gamze Arapoğlu, eğitim sisteminin daha kapsamlı olmasını talep ederek, "Kızım Şevval okumayı öğrendi. Okul hayatında başarılı oldu. Özellikle hayat boyu eğitim istiyoruz ki bu çocuklar yapabiliyor," şeklinde ifade etti.

Şevval Arapoğlu da, "Devletimden ömür boyu eğitim ve eşit haklar istiyoruz," diyerek taleplerini yineledi.

Ailelerin Eğitim ve Sosyal Haklar Üzerine Yaşadığı Zorluklar

Zehra Karatlı, Down sendromlu çocuğunu anaokuluna kabul ettirmek için çok fazla zorluk yaşadığını belirtti. "Belki de semtimizdeki bütün anaokullarını gezdim ama çok zor kabul ettirdim. Bizim çocuklara göre bir eğitim sistemi kurulmalı," şeklinde konuştu.

Melek Özçelik ise sosyal haklarda ciddi ayrımcılıklara maruz kaldıklarını ifade etti: "Eğitimlerimizin ömür boyu olmasını istiyoruz. Su sporlarına veya müzik eğitimlerine katılımlarında bile engellerle karşılaşıyoruz. Bizim engellerimizi kaldırın; çocuklarımıza fırsat verildiğinde harikalar yaratabilirler."