DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Sudan'da Acılar "Neredeyse Tarif Edilemez"

DSÖ: Sudan'daki İnsanların Çektiği Acılar "Neredeyse Tarif Edilemez"

Ghebreyesus'tan sert uyarı ve çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların sürdüğü Sudan'daki durumla ilgili olarak "Sudan'da insanların çektiği acılar neredeyse tarif edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara dair görüşlerini, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Genel Direktör, çatışmanın boyutunun ve insani erişimin olmamasının şok edici olduğunu belirtti.

DSÖ lideri ayrıca, tüm bu yaşananlara rağmen dünyanın Sudan'da yaşananları umursamıyor gibi göründüğünü ifade etti.

Çatışmaların etkileri ve güncel durum

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, çatışmalar dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açtı ve ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ile ekonomi alanlarında ciddi yıkıma neden oldu.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti. 20 Mayıs'ta Sudan ordusu başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.

Hartum'da yaşanan şiddetli çatışmalar ağır hasara yol açtı; yeniden restorasyon ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Ghebreyesus'un açıklaması, Sudan'daki insani krizin ciddiyetine dikkat çekerken uluslararası toplum için acil müdahale ve erişim çağrısını yeniden gündeme taşıdı.