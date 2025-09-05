DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Sudan'da Acılar "Neredeyse Tarif Edilemez"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmaların yol açtığı acıların "neredeyse tarif edilemez" olduğunu ve insani erişimin kısıtlı kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:48
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Sudan'da Acılar "Neredeyse Tarif Edilemez"

DSÖ: Sudan'daki İnsanların Çektiği Acılar "Neredeyse Tarif Edilemez"

Ghebreyesus'tan sert uyarı ve çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların sürdüğü Sudan'daki durumla ilgili olarak "Sudan'da insanların çektiği acılar neredeyse tarif edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara dair görüşlerini, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Genel Direktör, çatışmanın boyutunun ve insani erişimin olmamasının şok edici olduğunu belirtti.

DSÖ lideri ayrıca, tüm bu yaşananlara rağmen dünyanın Sudan'da yaşananları umursamıyor gibi göründüğünü ifade etti.

Çatışmaların etkileri ve güncel durum

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, çatışmalar dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açtı ve ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ile ekonomi alanlarında ciddi yıkıma neden oldu.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti. 20 Mayıs'ta Sudan ordusu başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.

Hartum'da yaşanan şiddetli çatışmalar ağır hasara yol açtı; yeniden restorasyon ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Ghebreyesus'un açıklaması, Sudan'daki insani krizin ciddiyetine dikkat çekerken uluslararası toplum için acil müdahale ve erişim çağrısını yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temyiz Mahkemesi 'Timsah Alcatraz'ın Faaliyetini 'Şimdilik' Sürdürmesine Karar Verdi
2
Trump'tan Yarı İletken İthalatına 'Hatırı Sayılır' Tarife Uyarısı
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Aile Yılı' İlanıyla Okullarda Aile Temalı Etkinlikler Artacak
4
Kırklareli'nde Ayçiçeği Hasadı Sürüyor: Verimde Yaklaşık %50 Düşüş
5
Bakan Tekin: Okul Kıyafeti 4 Yıl Boyunca Değişmeyecek
6
Bakan Tekin: Okul Üniformalarında Marka ve Tanımlamaya İzin Yok

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor