DSÖ, Gazze'de Çocuk Felcine Karşı Aşılama Kampanyasını Duyurdu

DSÖ, Gazze'de 22 Şubat'ta 10 yaş altındaki 591 binden fazla çocuğa ulaşacak aşı kampanyasını başlatmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:43
DSÖ, Gazze'de Çocuk Felcine Karşı Aşılama Kampanyasını Duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta 10 yaş altındaki 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Ghebreyesus, Gazze'de geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen aşılama kampanyasının ardından yenisinin planlandığına vurgu yaptı. “Gazze’de bu cumartesi, 22 Şubat'ta 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğu kapsamayı amaçlayan kitlesel bir çocuk felci aşılama kampanyası başlatılması planlanıyor.” ifadesini kullandı. Bu kampanyanın, kısa süre önce atık su örneklerinde çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine başlatılacağı belirtildi.

Ghebreyesus, ayrıca, “DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları, Gazze’de bir süre önce başlayan ve kampanyamızın hayata geçmesini sağlayan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Uzun vadeli barışa fırsat verecek kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Aşılama Kampanyası 26 Şubat'ta Sona Erecek

DSÖ, UNICEF ve diğer ortaklar tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirildi. Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde daha önce iki aşılama turu Eylül-Ekim 2024'te başarıyla gerçekleştirildi. Aşılama hedefinin yüzde 95’inden fazlasına ulaşıldı. Ağustos 2024'te 10 aylık bir bebeğin felç geçirmesinin üzerinden bu yana çocuk felci vakası bildirilmedi.” denildi. Ancak, Aralık 2024 ve Ocak 2025'te Deyr el-Balah ve Han Yunus'tan alınan çevre örnekleri, çocuk felci virüsünün bulaştığını doğruladı.

Planlanan kampanyanın, daha önce aşı olamayanlar da dahil olmak üzere 10 yaş altındaki tüm çocuklara ulaşmayı, bağışıklık açıklarını kapatmayı ve salgını sona erdirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Gazze'deki aşılama kampanyası, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından ve DSÖ, UNICEF, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile diğer ortakların desteğiyle uygulanacak.” ifadelerine yer verildi.

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