DSÖ: Gazze'de Durum Endişe Verici — Tedros'tan Ateşkes Çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de durumun endişe verici olduğunu belirterek sağlıkçılar ve hastalar için acil ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 01:28
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in işgal planını devreye koyduğu ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentindeki durumun ciddi endişe yarattığını duyurdu.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze kentindeki durum rahatsız edici ve endişe verici." ifadelerini kullandı.

Sağlık Tesislerine Yönelik Saldırılar ve Etkileri

Ghebreyesus, sağlık tesisleri ve çevresine yapılan saldırıların hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını imkansız hale getirdiğini vurguladı. Bölgede görev yapan sağlık çalışanlarının ve hasta bakımının güvenliği konusunda ciddi kaygılar bulunduğunu belirtti.

DSÖ ve MSF'den Ateşkes Talebi

Genel Direktör, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) bölgedeki sağlık personeliyle dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, İsrail'i sağlık çalışanları, hastalar ve tıbbi yardım için güvenli erişim ve koruma sağlamaya çağırıyoruz. Hemen ateşkes sağlanmalı. çağrısında bulundu.

Askeri Gelişmeler

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Ordu ise 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

Yerel basına konuşan bir İsrailli ordu yetkilisinin 19 Eylül'de verdiği bilgiye göre, Gazze kentindeki 480 bin Filistinli güney bölgelere göç etti. Ayrıca, işgal planını devreye koyan İsrail ordusu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıktı.

