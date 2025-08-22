DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

DSÖ: Sudan'da Temmuz 2024'ten Bu Yana 100 Binden Fazla Kolera Vakası, 2 bin 741'den Fazla Ölüm

DSÖ, Sudan'da Temmuz 2024'ten bu yana 100 binden fazla kolera vakası ve 2 bin 741'den fazla ölüm bildirildiğini, sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:15
DSÖ: Sudan'da Temmuz 2024'ten Bu Yana 100 Binden Fazla Kolera Vakası, 2 bin 741'den Fazla Ölüm

DSÖ: Sudan'da Temmuz 2024'ten Bu Yana 100 Binden Fazla Kolera Vakası, 2 bin 741'den Fazla Ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında Sudan'daki insani ve güvenlik krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kolera salgını

Lindmeier, Sudan genelinde Temmuz 2024'ten itibaren bildirilen vakalara dikkat çekerek, "100 binden fazla kolera vakası ve buna bağlı olarak 2 bin 741'den fazla ölüm bildirildi" dedi. Ayrıca vakaların yüzde 12'sinin ve ölümlerin yüzde 10'unun 5 yaş altı çocuklarda görüldüğünü vurguladı.

Sağlık hizmetlerine erişim kısıtlandı

Lindmeier, sağlık hizmetlerinin çatışmalar nedeniyle ciddi biçimde kısıtlandığını belirterek, güvensizlik, sağlık tesislerine yönelik saldırılar ile tıbbi malzeme ve personel eksikliğinin durumu ağırlaştırdığını ifade etti. Sözcü, "Sağlık tesislerinin yüzde 38'i çalışmıyor ve yüzde 62'si kısmen hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.

Sivil kayıplar ve saldırılar

Laurence, Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesindeki kuşatma altındaki Faşir kenti ve Ebu Şok Kampı'na yönelik saldırıların son 10 gün içinde en az 89 sivilin yaşamını yitirmesine yol açtığını bildirdi. Laurence, gerçek sivil ölümlerinin muhtemelen daha yüksek olduğuna dair endişe taşıdıklarını belirterek şunları söyledi: "BM İnsan Hakları Ofisi tarafından belgelenen son saldırılarda 16-20 Ağustos tarihleri ​​arasında en az 32 sivil öldürüldü. 11 Ağustos'taki önceki saldırılarda ise en az 57 sivil hayatını kaybetmişti. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı."

Çatışmanın genel görünümü

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. HDK, Darfur bölgesinin 5 eyaletinden 4'ünü kontrol ediyor ve Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i bir yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

BM'ye göre çatışmalar ülkenin altyapısını, sağlık ve eğitim sistemini ile ekonomisini ağır biçimde tahrip etti. Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yöneldi. Öte yandan HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri 18 Şubat'ta Nairobi'de toplanmış ve 26 Temmuz'da "paralel" hükümet kurulduğunu açıklamıştı.

DSÖ ve BM yetkilileri, hem salgınla mücadele hem de sivillerin korunması açısından uluslararası toplumun acil ve koordineli müdahalesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
5
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
6
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'
7
İran ile İngiltere‑Fransa‑Almanya 'snapback' ve nükleer görüşmesi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası