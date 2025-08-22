DSÖ: Sudan'da Temmuz 2024'ten Bu Yana 100 Binden Fazla Kolera Vakası, 2 bin 741'den Fazla Ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında Sudan'daki insani ve güvenlik krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kolera salgını

Lindmeier, Sudan genelinde Temmuz 2024'ten itibaren bildirilen vakalara dikkat çekerek, "100 binden fazla kolera vakası ve buna bağlı olarak 2 bin 741'den fazla ölüm bildirildi" dedi. Ayrıca vakaların yüzde 12'sinin ve ölümlerin yüzde 10'unun 5 yaş altı çocuklarda görüldüğünü vurguladı.

Sağlık hizmetlerine erişim kısıtlandı

Lindmeier, sağlık hizmetlerinin çatışmalar nedeniyle ciddi biçimde kısıtlandığını belirterek, güvensizlik, sağlık tesislerine yönelik saldırılar ile tıbbi malzeme ve personel eksikliğinin durumu ağırlaştırdığını ifade etti. Sözcü, "Sağlık tesislerinin yüzde 38'i çalışmıyor ve yüzde 62'si kısmen hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.

Sivil kayıplar ve saldırılar

Laurence, Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesindeki kuşatma altındaki Faşir kenti ve Ebu Şok Kampı'na yönelik saldırıların son 10 gün içinde en az 89 sivilin yaşamını yitirmesine yol açtığını bildirdi. Laurence, gerçek sivil ölümlerinin muhtemelen daha yüksek olduğuna dair endişe taşıdıklarını belirterek şunları söyledi: "BM İnsan Hakları Ofisi tarafından belgelenen son saldırılarda 16-20 Ağustos tarihleri ​​arasında en az 32 sivil öldürüldü. 11 Ağustos'taki önceki saldırılarda ise en az 57 sivil hayatını kaybetmişti. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı."

Çatışmanın genel görünümü

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. HDK, Darfur bölgesinin 5 eyaletinden 4'ünü kontrol ediyor ve Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i bir yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

BM'ye göre çatışmalar ülkenin altyapısını, sağlık ve eğitim sistemini ile ekonomisini ağır biçimde tahrip etti. Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yöneldi. Öte yandan HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri 18 Şubat'ta Nairobi'de toplanmış ve 26 Temmuz'da "paralel" hükümet kurulduğunu açıklamıştı.

DSÖ ve BM yetkilileri, hem salgınla mücadele hem de sivillerin korunması açısından uluslararası toplumun acil ve koordineli müdahalesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.