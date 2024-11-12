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Duda, Lukaşenko ile Fotoğraf Çekilmeyi Reddetti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, COP29 toplantısında Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı fotoğrafta yer almak istemedi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:44
Duda, Lukaşenko ile Fotoğraf Çekilmeyi Reddetti

Duda ve Lukaşenko: Aynı Fotoğrafta Yer Almadı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) dikkat çekici bir davranış sergiledi.

Haberlere göre, Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinliğe katılmasına rağmen liderler fotoğrafında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte yer almayı reddetti. Bu durum, Duda'nın son zamanlardaki diplomatik duruşunu da gözler önüne serdi.

Polonya'nın PAP ajansına göre, Duda'nın bu tercihinin arkasında, aynı karede bulunma isteksizliği yatıyor. Ayrıca, Duda'nın geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da benzer bir sebep nedeniyle grup fotoğrafına katılmadığı ifade ediliyor.

Bu olay, Duda'nın uluslararası platformlardaki siyasi tutumunu ve Belarus ile olan ilişkilerini sorgulatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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