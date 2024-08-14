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Duhok Valisi Ali Tatar'dan PKK'ya Uyarı

Duhok Valisi Ali Tatar, PKK'nın bölgeden çekilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:20
Duhok Valisi Ali Tatar'dan PKK'ya Uyarı

Duhok Valisi'nden Sert Açıklama

Irak'ın Duhok şehrinin Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK için sert mesajlar verdi. Amediye ilçesinde devam eden projeleri inceleyen Tatar, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi.

Zararın Tazmini Mümkün Değil

Tatar, silahlı grupların bölgeye verdiği zararın tazmin edilemeyeceğini vurguladı. Açıklamalarında, "IKBY'de 1991 yılındaki mücadeleden sonra elde ettiğimiz kazanımları yaşayamıyoruz, çünkü bazı silahlı gruplar buna engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Silahlı Gruplara Çağrı

Vali Tatar, "Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir; tekrar ediyoruz, silahlı gruplar bölgemizi terk etsin. Çünkü yürüttükleri savaşın hiçbir manası yoktur" diyerek PKK’ya yönelik net bir tavır sergiledi.

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