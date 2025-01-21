Dünya Gündeminde Bugün: Gazze İçin Acil Yardım Çağrıları ve Türkiye-ABD Ticaret Hedefleri

BM Genel Direktöründen Gazze'deki Durum Değerlendirmesi

BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope, Davos'ta Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "(Gazze'de) Ateşkes olmadan bu en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı. Pope, şu andaki insani yardım miktarının beklentilerin çok altında kaldığını belirterek, "Pek çok Suriyeli evine dönmek istiyor ve mülteciler evlerine dönmenin ne zaman güvenli olacağını bekliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye ve ABD Arasındaki Ekonomi Ajandası

Trump'ın yeni döneminde Türkiye-ABD ekonomi ajandasında önemli başlıklar yer alıyor. 2024 yılında 32,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan ticaretin 100 milyar dolara taşınması hedefleniyor. Ekonomik işbirlikleri ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gibi konular da gündemde. (Mert Davut/Ankara)

Gündemde Gazze'ye Yardım Girişleri

BM, Gazze'ye ateşkes ile birlikte günlük 600'den fazla yardım tırı girişinin sürmesini bekliyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "19 Ocak'ta Gazze Şeridi'ne en az 630 tır girdi; bu, önceki aylara göre muazzam bir rakam" açıklamasında bulundu.

Dijital Nefretle Mücadele

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, sosyal medya platformlarında nefret söylemi ve dezenformasyon artışına dikkat çekerek, bu şirketlere yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini vurguladı. (Zuhal Demirci/Londra)

Yargıtay'dan Reina Saldırısına Ceza Onayı

Yargıtay, 2017 yılındaki Reina saldırısı sanığı Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. (İsmet Karakaş/Ankara)

Tel Rıfat'a Dönüşler Başladı

PKK/YPG'nin etkisinden kurtarılan Tel Rıfat'ta, geçmişte yerinden edilenlerin dönüşü devam ediyor. İlçe sakini Muhammed Abdürrezak, "Yeniden başlayacağız, en kısa zamanda eski hayatımıza döneceğiz inşallah" dedi. (Fırat Taşdemir/Halep)

TCMB'nin Faiz İndirimleri Bekleniyor

Yabancı uzmanlar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Marek Drimal, düşük gelen enflasyonun ikinci bir faiz indirimine kapı açtığını belirtti. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

SUV Modellerine İlgi Yükseliyor

2024 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri arasında Togg T10X ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 30 bin 93 adedi satıldı. (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

Özel Okullar Ve Fiyat Uyarıları

Tüketici dernekleri, özel okullardaki fiyat artışları hakkında velilere uyarılarda bulundu. Yasal artış oranının üzerindeki zamlara karşı müdahale edilebileceği vurgulandı. (Uğur Aslanhan/İstanbul)

İtalya'ya İhracatta Rekor Kırıldı

Türkiye, İtalya'ya 2024'te 11 milyar 993 milyon dolarla en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, bu artışın ticaret hacmini güçlendirdiğini belirtti. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

Yerli Yapay Zeka Destekli Eğitim Asistanı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Atakan Özkaya, milli eğitim müfredatına göre hazırladığı yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformunu hayata geçirdi. (Kaan Ulu/İstanbul)

Organ Bağışı Kurtardı

Organ nakli bekleyen Songül Yaman, ablasının karaciğerinin yarısını vererek hayata tutundu. "İkinci hayatım ablam sayesinde" dedi. (İrem Demir/İstanbul)

Beşiktaş Avrupa'da 251. Sınavda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Takım, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet aldı. (Metin Arslancan/İstanbul)

Dünya Şampiyonası Hedefi

Avrupa ve Balkan şampiyonu milli wushucu Hüseyin Eren, dünya şampiyonasına katılma arzusunu dile getirerek, Türk şampiyonu olmayı hedefliyor. (Bilal Kahyaoğlu/Kastamonu)