Dünya Kalp Günü: Memişoğlu 662 Bin Vatandaşa Kardiyovasküler Risk Tespitini Açıkladı

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin son bir yılda 662 bin vatandaşa kardiyovasküler risk belirlediğini açıkladı; vatandaşları tarama ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine çağırdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:05
Bakanın açıklaması ve çağrısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleri tarafından son bir yılda gerçekleştirilen taramalarda 662 bin vatandaşta kardiyovasküler risk belirlendiğini duyurdu. Memişoğlu, paylaşımını NSosyal hesabından "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yaptı.

Bakan, aile hekimlerinin 40 ve üstü yaştaki vatandaşlara yılda en az bir kez kapsamlı kardiyovasküler risk değerlendirmesi uyguladığını belirtti. Bu taramalar aracılığıyla kişilerin kalp ve damar hastalığı geçirme riskinin hesaplandığını vurguladı.

Memişoğlu ayrıca şunları kaydetti:

"Aile hekimlerimiz tarafından son bir yıl içinde yapılan taramalar neticesinde 662 bin vatandaşımızda kardiyovasküler risk belirlendi. Risk belirlenen vatandaşlarımız klinik kılavuzlara uygun olarak düzenli şekilde takip edilmeye başlandı. Dünya Kalp Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı kayıtlı oldukları aile hekimlerini ziyaret etmeye, periyodik tarama ve izlemlerini yaptırmaya ve sağlıklı yaşam danışmanlığı almak üzere en yakın Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etmeye davet ediyorum."

Bakanlığın açıklaması, halkın tarama ve izleme programlarına katılımının önemine dikkat çekiyor ve vatandaşları düzenli kontrollerle kalp sağlığını korumaya çağırıyor.

