Dünya Varmış: Komedi ve Fantastik Elementlerin Buluşması

Dünya Varmış Filmi: Komedi ve Fantastik Bir Yolculuk

Yeni sinema yapımı Dünya Varmış, komedi unsurlarıyla dolu bir geleceği seyirciye sunmaya hazırlanıyor. Filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, projenin içerdiği özgün tür ile ilgili heyecanını paylaştı. Düzyatan, "İçinde komedi öğeleri de barındıran ama dünyanın sonuyla başlayan bir hikaye. İlk okuduğumda çok heyecanlanmıştım," dedi.

Filmin Kıyamet Teması ve Karakterler

Filmin tanıtım toplantısında, Melisa Şenolsun çekimlerin Bodrum'da keyifli geçtiğini belirtti. Şenolsun, filmde bir avukat karakterini canlandırdığını ifade etti. "Seçilmiş insanlar sığınak otelinde yeni bir dünyanın kurulmasına dair önemli mesajlar var," dedi.

Farklı Bir Tür Denemesi

Düzyatan, filmin türünün belirsizliğinden bahsederek, "Bu eser içinde birden fazla tür barındırıyor ve kendi içinde yeni bir tür oluşturma potansiyeline sahip," şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Kovid-19 sonrası sinema sektörünün durumu hakkında, "Sinemaya olan inancım hala devam ediyor. Sinema bir kültürdür ve gençler için içerisinde farklı duygular barındırıyor," dedi.

Senarist ve Yönetmenlerin Düşünceleri

Senarist Sarp Bozkurt, filmi Ali Adnan Özgür ile birlikte kaleme aldıklarını belirtirken, ilk sinema filmi olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı. Özgür ise filmin uzun bir çalışma sürecinin ardından tamamlandığını ve karakterlerin yaratımında ortak bir akıl yürüttüklerini iletti.

Filmin Kadrosu ve Teması

Dünya Varmış filmi, izleyicileri distopik bir geleceğe götürmeyi hedefliyor. Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun ve Ece Sükan gibi önemli isimleri bünyesinde barındırıyor. Filmin hikayesi, büyük bir salgından kurtulmaya çalışan bir grup insanın otelde yaşadığı eğlenceli ve zorlu anları konu alacak.

Yeni çalışmalarla sinema dünyasında yer edinmeyi hedefleyen film, 22 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.