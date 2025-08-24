Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti

Duran'dan İstanbul Boğazı'ndaki Tarihi Geçit Törenine Davet

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında kamuya çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Mavi Vatan programı çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine vatandaşları davet etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının pazar günü saat 17.00'de İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçiş gerçekleştireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu gurur dolu anları birlikte yaşamaya tüm halkımız davetlidir.

Etkinlik, deniz unsurlarının katılımıyla gerçekleşecek görkemli bir geçit töreni olarak planlanırken, yetkililer halkı boğaz hattına beklediklerini açıkladı.