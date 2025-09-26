Duran: Erdoğan'ın ABD Temasları Yüksek Tempolu ve Verimli Geçti

İletişim Başkanlığı'ndan ziyaret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda, ziyaretin New York ve Washington duraklarını kapsadığını ve oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini bildirdi.

Duran, NSosyal'deki hesabından 'Güçlü Türkiye Güçlü Lider' etiketiyle paylaştığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olduğuna vurgu yaptığını aktardı.

Duran ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı' ifadesini paylaştı ve liderin Newsweek ve Fox News gibi mecralarda düşüncelerini dile getirdiğini belirtti.

İletişim Başkanı, Erdoğan'ın ABD Başkanı (Donald) Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi 'tarihi nitelikte' ve 'oldukça samimi bir ortamda' geçtiğini kaydederek, görüşmede savunma sanayisi, ticaret, enerji, bölgesel ve küresel sorunlar gibi konuların ele alındığını ve belirli konularda önemli mesafeler katedildiğini ifade etti.