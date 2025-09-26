Duran: Erdoğan'ın ABD Temasları Yüksek Tempolu ve Verimli Geçti

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan’ın New York ve Washington duraklarını kapsayan ABD ziyaretinin yoğun, verimli ve çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme içerdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:36
Duran: Erdoğan'ın ABD Temasları Yüksek Tempolu ve Verimli Geçti

Duran: Erdoğan'ın ABD Temasları Yüksek Tempolu ve Verimli Geçti

İletişim Başkanlığı'ndan ziyaret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda, ziyaretin New York ve Washington duraklarını kapsadığını ve oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini bildirdi.

Duran, NSosyal'deki hesabından 'Güçlü Türkiye Güçlü Lider' etiketiyle paylaştığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olduğuna vurgu yaptığını aktardı.

Duran ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı' ifadesini paylaştı ve liderin Newsweek ve Fox News gibi mecralarda düşüncelerini dile getirdiğini belirtti.

İletişim Başkanı, Erdoğan'ın ABD Başkanı (Donald) Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi 'tarihi nitelikte' ve 'oldukça samimi bir ortamda' geçtiğini kaydederek, görüşmede savunma sanayisi, ticaret, enerji, bölgesel ve küresel sorunlar gibi konuların ele alındığını ve belirli konularda önemli mesafeler katedildiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
2
Fidan: Erdoğan-Trump Washington Zirvesi 'Son Derece Verimli ve Başarılı'
3
ABD Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump Görüşmesi "Destansı"
4
Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi
7
İzmir Gaziemir'de Kamyonet Bariyerlere Çarptı: 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim