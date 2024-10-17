Düzce'de Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Fırtına ve Sağanak Yağış

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, bölgedeki yaşamı zorlaştırdı. Yoğun yağışla birlikte fırtına, denizde dalga boyunu 5 metreyi aşacak şekilde yükseltti.

Balıkçılar Denize Açılmadı

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Dalgaların liman içine kadar ulaşması üzerine, balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere çekme kararı aldı. Bazı balıkçılar ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerini karaya çıkardı.

Hortum Oluşumu ve Zararlar

Bölgedeki fırtına sonucu Karaburun mevkisinde denizde bir hortum meydana geldi. Bu durum sahil şeridinde yer alan bazı evlerin çatılarının uçmasına yol açarak ciddi hasara neden oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.