Düzce'de Gayriresmi Motosiklet Tadilatı Operasyonu: 27 Gözaltı

Düzce'de Gayriresmi Motosiklet Tadilatı Operasyonunda 27 Kişi Gözaltına Alındı

Satışa sunulan 50 cc'lik motosikletler farklı hacimlere dönüştürüldü

Düzce'de satışa sunulan motosikletler üzerinde gayriresmi tadilat yapılarak motor hacimlerinin yükseltildiği tespit edildi. Operasyonda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları üzerinde duruluyor. İddialara göre kente bağlı merkez ve Akçakoca ilçesinde aynı kişiye ait iki iş yerinde satılan 50 cc motosikletler, gayriresmi tadilatla 80, 110, 125 ve 135 cc modellerine dönüştürüldü.

Operasyonu yürüten birim ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri oldu. Ekipler, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerinde 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon sırasında 21 motosiklete el konuldu. Satışını ve teknik değişikliklerini yapan 7 zanlı ile bu araçları satın alan 20 kişi olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de satışa sunulan motosikletlerin üzerinde gayriresmi tadilat yapılarak motor hacimlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 21 motosiklete el konuldu.