Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'pat pat' ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 01:11
Yığılca Güneyaltı mevkiinde kaza

Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Semih Y. yönetimindeki 81 ABL 408 plakalı otomobil ile Ali A.'nın kullandığı 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Enes Y. yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

