Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
Yığılca Güneyaltı mevkiinde kaza
Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Semih Y. yönetimindeki 81 ABL 408 plakalı otomobil ile Ali A.'nın kullandığı 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Enes Y. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.