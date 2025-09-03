Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Düzce'de üç farklı bölgede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon ve Gözaltılar

Nusrettin ve Aziziye mahallelerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Ayrıca, Anadolu Otoyolu üzerinden kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir zanlının aracı durdurularak gözaltına alındığı bildirildi.

Ele Geçirilen Maddeler ve Hukuki Süreç

Operasyonlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.