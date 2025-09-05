DOLAR
Düzce'de Yığılca Yangını: Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki yangında yaklaşık 30 hektar zarar gördü; dron görüntüleri hasarı ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:30
Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı, ekipler tarama yapıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yığılca ile merkez ilçe sınırında yer alan Esençam, Hasanlar ve Hecinler köyleri arasındaki ormanlık alanda, yangın dün saat 10.00'da başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Ekipler, alevlerin tamamen kontrol altına alındığı bölgelerde tarama çalışmaları yürütüyor. Bölgedeki müdahale ekipleri yangının yeniden alevlenmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan etkilendi. Hasar gören yerler arasında kullanımda olmayan keçi sütü çiftliği, fındık bahçeleri ve orman arazisi bulunuyor.

Olayın boyutu, çekilen dron görüntüleriyle net şekilde ortaya konuldu; görüntüler zarar gören alanların genişliğini gözler önüne serdi.

