Düzce Gölyaka'da 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 26. Yılı Anması

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı anıldı; kabir ziyareti, cami programı, fotoğraf sergisi ve mevlit düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:51
Düzce Gölyaka'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. Yılı Anma Programı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 26. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, Gölyaka Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Başlangıç: Kabir Ziyaretleri

Anma etkinliği, ilçe mezarlığında depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı. Törene katılanlar, mezarlara çiçek bırakarak kaybedilenleri andı.

Vali Selçuk Aslan, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal kabirlere çiçek bıraktı.

Vali Aslanın gazetecilere yönelik açıklamasında, "Maalesef 17 binin üzerinde vatandaşımızı bu büyük afette kaybettik. Bu deprem ilimizde de özellikle Gölyaka ilçemiz ağırlıklı olmak üzere can kayıplarına yol açtı. Bugün onların hatıralarını yaşatmak ve aynı zamanda deprem afetinden dersler çıkarabilmek adına Gölyaka'da düzenlenen bu anlamlı programda bir araya geldik. Biraz önce deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Devamında inşallah Gölyaka Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak ve hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Deprem nedir, depremden nasıl sakınmalıyız bu konuları hatırlamaya çalışmalıyız."

Cami Programı, Sergi ve STK Standları

Katılımcılar daha sonra programın sürdüğü Gölyaka Merkez Camisine geçti. Cami bahçesinde, 26 yıl önce meydana gelen depremin ardından çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi gezildi.

AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının kurduğu stantlar ziyaret edildi; halk bilgilendirildi.

Kapanış: Mevlit

Anma etkinliği, akşam namazının ardından düzenlenen mevlit programıyla sona erdi. Etkinlik boyunca hem kayıplar anıldı hem de deprem bilinci ve hazırlığına vurgu yapıldı.

