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e-Okul ile İlkokul ve Ortaokul Şubeleri Belirlenecek

e-Okul üzerinden 1. ve 5. sınıf şubeleri otomatik olarak belirlenecek. Detaylar 28-30 Ağustos'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:22
e-Okul ile İlkokul ve Ortaokul Şubeleri Belirlenecek

e-Okul ile Öğrenci Şubeleri Belirlenecek

2024 yılı itibarıyla ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenecek. İlkokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, 28-30 Ağustos tarihleri arasında kura yöntemiyle tespit edilecek.

Yazılı Talimat ve Uygulama Süreci

Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuyla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınabilmesi adına il valiliklerine resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesine atıfta bulunularak, kura yöntemi ile öğrenci şube ve öğretmenlerinin belirlenebileceği anımsatıldı.

5. Sınıf Şubeleri e-Okul’dan Belirlenecek

İlkokul ve ortaokul kademesinde yer alan öğrencilere yönelik şube ve öğretmenlerin belirlenmesi, "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" kapsamında yürütülecek. Yönergenin 8. maddesine göre, işlemler 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında sürdürülmesi planlanıyor.

Önemli Hatırlatmalar

Yazıda, kura işlemine hazırlık olarak yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun hareket edilerek, herhangi bir aksaklık olmaması adına valiliklerin tüm tedbirleri alması istendi.

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