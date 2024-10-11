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Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından 24 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:23
Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Faaliyetleri Devam Ediyor

Edirne, ülkemizdeki düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli bir noktada yer alıyor. Son günlerde, kentte güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik Denetimleri Sıkı Olacak

Edirne'de yürütülen denetim ve kontroller sayesinde, düzensiz göçün önlenmesi adına önemli adımlar atılıyor. Güvenlik ekipleri, düzenledikleri operasyonlarla kentin dört bir yanında etkin bir çalışma yürütüyor.

Ülkeleri Belirlendi

Kazakların arasında Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Bu tür uygulamaların, kentteki güvenlik ve düzenin sağlanmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

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