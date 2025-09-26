Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen Pansiyonda Yakalandı

Edirne'de Atatürk Mahallesi'ndeki pansiyonda yakalanan Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen, emniyet ekipleri tarafından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:40
Atatürk Mahallesi'ndeki ihbar üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğu yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Yapılan kontrolde Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

