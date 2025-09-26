Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen Pansiyonda Yakalandı

Atatürk Mahallesi'ndeki ihbar üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğu yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Yapılan kontrolde Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.