Edirne'de 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu
Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerin ardından, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz Göçle Mücadele
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Şehir genelinde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu göçmenlerin tespit edilmesine yönelik etkin bir mücadele yürütülmektedir.
Yakalalan Göçmenlerin Durumu
Ekiplerin denetimlerinde, Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.