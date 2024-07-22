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Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde çıkan anız yangını hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangında geniş bir arazi zarar gördü.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:59
Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Anız Yangınına Hızlı Müdahale

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde, hasat edilmiş buğday tarlasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

Yangının Sebepleri ve Yayılması

Güçlenen rüzgarın etkisiyle, alevler çevredeki tarlalara sıçrama tehdidi oluşturdu. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin Mücadelesi

Ekipler, yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında, yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve ağaçlar zarar gördü.

Yangının sebebi üzerine yapılan araştırmalar sürüyor. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelleyerek önemli bir hasarın önüne geçti.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye...

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

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