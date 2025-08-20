DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

Edirne'de Çakmak Barajı'nda Bu Yıl Su Biriktirilecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, tamamlanan Çakmak Barajı'nda bu yıl Meriç Nehri debisinin yükselmesiyle su biriktirmeye başlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:47
Edirne'de Çakmak Barajı'nda Bu Yıl Su Biriktirilecek

Edirne'de Çakmak Barajı'nda Bu Yıl Su Biriktirilecek

Vali Yunus Sezer duyurdu

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Çakmak Barajında bu yıl su biriktirmeye başlanacağını bildirdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın geçen nisan ayında bitirilmesinin planlandığını ancak yüklenici firmadan kaynaklı nedenlerle sürecin uzadığını söyledi. Gecikme nedeniyle barajın üretim sezonuna yetişemediğini aktardı.

Sezer'in açıklaması şöyle:

"Şu anda tamamlandı iletim hattı ve testler de tamamlandı. İnşallah Meriç Nehri'ndeki debinin yükselmesiyle bu sene orada su biriktirmeye başlayacağız. Orada 150 milyon metreküp su depolama hacmimiz var. Malumunuz baraj bitmişti aşağıda sulama alanlarıyla ilgili gerekli kanallar ve döşeme hatları tamamlanmıştı. Şimdi iletim hattını tamamladık."

Sezer, Çakmak Barajı'nın bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Barajın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
6
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
7
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek