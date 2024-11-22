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Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de, FETÖ ile bağlantılı iki kişi, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:16
Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de, FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları başarılı bir operasyonla, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Ç.Y.A. ve N.A.'yı ele geçirdi. Zanlıların, terör örgütü ile olan ilişkileri detaylı bir şekilde araştırılmaya başlanıldı.

Bu gelişme, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ne denli sıkı tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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