Edirne'de Gizli Bölmede Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen bir operasyonda, özel düzenekle gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu göçmenler, Suriye ve Filistin uyruklu olup, bir hafif ticari aracın gizli bölmesinde bulundu.

Olay Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ve Pazarkule Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yurt dışına çıkmak isteyen bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, arka koltukların altında gizlenmiş iki göçmen olduğu tespit edildi.

Gizli Düzenek ve Sürücünün Tutuklanması

Gizli bölmede, göçmenlerin nefes alabilmesi için bir hortum ile düzenek oluşturulmuş ve ayrıca su yerleştirilmişti. Söz konusu aracın sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.