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Edirne'de Kaykayla Tehlikeli Yolculuk: Hayati Riskler Gözler Önünde

Edirne'de kaykay yapan bir gencin, motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı. Hem mutant hem de kaykaycı kasksız.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:32
Edirne'de Kaykayla Tehlikeli Yolculuk: Hayati Riskler Gözler Önünde

Edirne'de Tehlikeli Kaykay Yolculuğu

Edirne'de kaykayla tehlikeli bir yolculuk yaparken görüntülenen bir genç, dikkatleri üzerine çekti. Atatürk Bulvarı'nda bir motokuryenin kullandığı motosiklete tutunarak kaykay yapan genç, AA kameraları tarafından kaydedildi.

Kasksız ve Kontrolsüz Bir Seyir

Görüntülerde, hem motokuryenin hem de kaykay yapan gencin kasksız olduğu dikkat çekti. Motokurye, seyir sırasında kaykaycıyı düşmemesi için kontrol etmeye çalışıyor. Bu durum, yolda ortaya çıkan tehlikeli manzaranın yanı sıra, sürücülerin ve çevredeki vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Aşırı Riskli Hareketler

Bu tür davranışların, hem yol güvenliğini tehlikeye attığı hem de gençlerin hayatını riske soktuğu biliniyor. Uzmanlar, gençleri bu tür tehlikeli hareketlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya...

Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.

Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya...

Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.

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