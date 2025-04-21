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Edirne'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:35
Edirne'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de İki Motosiklet Çarpıştı

Edirne'nin Sarayiçi mevkisinde iki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. C.K. yönetimindeki 22 ABN 197 plakalı motosiklet, S.K. idaresindeki 22 ADN 688 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza Sonrası Tedavi Süreci

Kazanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de, Sarayiçi mevkisinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Edirne'de, Sarayiçi mevkisinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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