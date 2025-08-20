DOLAR
Edirne'de Üretilen 975 bin 440 Pullu Sazan Yavrusu Tekirdağ Göletlerine Bırakıldı

Edirne'de üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Tekirdağ'daki göl ve göletlere salındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:23
Edirne'de üretimi gerçekleştirilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Tekirdağ'daki göl ve göletlere salındı.

Proje ve Uygulama

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Edirne ve Tekirdağ tarım ve orman müdürlükleri personelinin katılımıyla Tekirdağ’daki göletlere bırakıldı.

Amaç

Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarının doğal dengesinin korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

