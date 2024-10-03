Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti

Edirne'de Korkunç Bir Trafik Kazası

Edirne'de yaşanan bir trafik kazası, doktor Barçın Barı'nın hayatına mal oldu. 29 Ağustos'ta meydana gelen olayda, otomobilin bisiklete çarpması sonrası ağır yaralanan Barı, tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hayat Mücadelesini Kaybetti

37 yaşındaki doktor, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Barı'nın cenazesi, İstanbul'un Şakirin Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Edirne Tabip Odası'ndan Taziye Mesajı

Edirne Tabip Odası, Barı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Üzücü bir trafik kazası sonucu yoğun bakım tedavisi gören Dr. Barçın Barı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tutuklu Sürücü Hakkında Gelişmeler

Kaza esnasında otomobili kullanan B.K., olay sonrası gözaltına alınmıştı. Sürücünün alkollü olduğu iddialarıyla ilgili olarak adli makamlar tarafından tutuklandığı öğrenildi.