DOLAR
34,17 0,19%
EURO
37,8 0,18%
ALTIN
2.913,5 0,39%
BITCOIN
2.092.408,29 -0,48%

Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti

Edirne'de otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:51
Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti

Edirne'de Korkunç Bir Trafik Kazası

Edirne'de yaşanan bir trafik kazası, doktor Barçın Barı'nın hayatına mal oldu. 29 Ağustos'ta meydana gelen olayda, otomobilin bisiklete çarpması sonrası ağır yaralanan Barı, tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hayat Mücadelesini Kaybetti

37 yaşındaki doktor, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Barı'nın cenazesi, İstanbul'un Şakirin Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Edirne Tabip Odası'ndan Taziye Mesajı

Edirne Tabip Odası, Barı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Üzücü bir trafik kazası sonucu yoğun bakım tedavisi gören Dr. Barçın Barı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tutuklu Sürücü Hakkında Gelişmeler

Kaza esnasında otomobili kullanan B.K., olay sonrası gözaltına alınmıştı. Sürücünün alkollü olduğu iddialarıyla ilgili olarak adli makamlar tarafından tutuklandığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti
2
Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi
3
Tropik Siklonların Dolaylı Ölümleri: ABD'de Sağlık Sorunları Tehdit Ediyor
4
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
5
Meksika'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyonete Açılan Ateş: 6 Ölü
6
Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı: 4 Faslı Düzensiz Göçmen İzini Kaybettirdi

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

1 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Salı İndirimde Neler Var?